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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Sırbistan'a bir maç seyircisiz, Karadağ'a deplasman yasağı - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Sırbistan'a bir maç seyircisiz, Karadağ'a deplasman yasağı

        EURO 2024 Elemeleri'nde Karadağ'a karşı evinde oynadığı maçtaki olaylar nedeniyle Sırbistan'a bir maç seyircisiz oynama cezası verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:30 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:30
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        UEFA'dan Sırbistan'a ve Karadağ'a ceza
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        UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Karadağ'a karşı evinde oynadığı maçtaki olaylar nedeniyle Sırbistan'a bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

        UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2024 Elemeleri'nde Sırbistan'ın 17 Ekim'de Karadağ'ı konuk ettiği maçta stadyumda yaşanan "ırkçı davranışlar" ve çeşitli saha olayları nedeniyle ev sahibi ekibe bir maç seyircisiz oynama cezası ile toplamda 89 bin 250 avro para cezası verildiği belirtildi.

        Karara göre; Sırbistan, 19 Kasım'da Bulgaristan'ı konuk edeceği Euro 2024 eleme maçını taraftarsız oynayacak.

        Karadağ taraftarlarının aynı maçta ırkçı davranışları, stadyuma zarar verme ve nesne fırlatmaları nedeniyle de Karadağ Futbol Federasyonun bir sonraki UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satmasının yasaklanması yönünde karar alındığı vurgulandı.

        UEFA, ayrıca Karadağ'a 20 bin avro para cezası verdi.

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