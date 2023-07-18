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        UEFA duyurdu: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan başvuru

        UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Konferans Ligi final maçlarının ev sahipliği için başvuru yaptığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu şehir olarak İstanbul adına başvuru yaparken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stadyumlarını teklif etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 17:27
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        Üç Büyükler, finallere başvurdu!
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        UEFA, 2026 ve 2027 yıllarında UEFA kulüp müsabakaları finallerine ev sahipliği yapmak için dokuz üye federasyondan başvuru aldıklarını açıkladı. 21 Şubat 2024’e kadar teklif dosyalarının teslim edilmesi gerektiği belirtilirken, bu beyanların hem 2026 hem de 2027 finalleri için geçerli olacağı aktarıldı. UEFA İcra Komitesi, Mayıs 2024'te sekiz finalin ev sahibinin hangi stadyumlar olacağını açıklayacak.

        Finallere ev sahipliği yapmak isteyen kulüp ve statlar şöyle:

        UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

        Macaristan: Budapeşte - Pusks Aréna

        İtalya: Milano - Stadio San Siro

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali

        Almanya: Gelsenkirchen, Münih, Stuttgart

        Norveç: Oslo - Ullevaal Stadion

        İskoçya: Glasgow - Hampden Park

        UEFA Avrupa Ligi Finali

        Almanya: Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Leipzig, Stuttgart

        Romanya: Bükreş - Ulusal Arena

        İskoçya : Glasgow - Hampden Park

        Türkiye: İstanbul - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray

        UEFA Konferans Ligi Finali

        Almanya : Leipzig - Leipzig Stadyumu

        İsrail: Kudüs - Teddy Stadyumu

        Norveç: Oslo - Ullevaal Stadion

        İskoçya: Glasgow - Hampden Park

        İsviçre: Cenevre - Stade de Genve

        Türkiye: İstanbul - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray

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