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UEFA, FIFA ve IOCden "Avrupa Süper Ligi"ne karşı ortak bildiri

UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan "Avrupa Süper Ligi"ni kınayan bildiriyi oy birliği ile kabul etti.

UEFA, FIFA ve IOCden

İsviçre'nin Montrö kentinde düzenlenen 45. UEFA Olağan Kongresi, yapılan seçimlerin ardından sona erdi.

Kongreye katılan UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonunun oy birliğiyle; İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi kınayan bildiri, kabul edildi.

Bildiride, "UEFA Kongresi, 'Süper Lig' adıyla anılan oluşumun tamamen karşısında yer almaktadır. Bu oluşum; birleştirici, saydam, destekleyici, prensipli ve spora değer katan Avrupa geleneklerini çiğnemektedir. UEFA ve üye federasyonlar, oyunda gelişimi ve devamlılığı sağlamak için açık turnuvalar, birlik ve gelirin dağılımına önem veren bugünkü Avrupa modeline inançlarını sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

Girişime katılan kulüpleri "komploculukla" suçlayan bildiride, "Bu kulüpler, bugünkü statülerine, ayrımcı politikalarla değil, içinde büyük, orta ölçekli ve küçük kulüpleri barındıran dinamik Avrupa sistemiyle geldiğini unutmamalıdır. Tüm paydaşların katılımıyla bu başarı sağlanmıştır. Bu kulüpler, kendilerini 'ayrı' görerek Avrupa değerlerine hakaret etmektedir ve herkesin katkısının olduğu mirasa, tek başlarına sahip çıkmak istemektedirler." değerlendirmesi yapıldı.

INFANTINO VE BACH'TAN BİLDİRİYE DESTEK

Bildiriye, kongreye katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, tam destek verdiklerini açıkladı.

Kongrede söz alan Infantino, "FIFA, Süper Lig'in kurulmasını şiddetle onaylamıyor. Bu girişim, bugünkü kurumlardan, ulusal liglerden, UEFA ve FIFA'dan kopan, futbol sisteminin içinde yer almayan bir sistemdir. FIFA bu girişime tamamen karşıdır ve UEFA'ya tam destek verecektir." ifadelerini kullandı.

Bu girişimin ciddi sonuçları olacağını vurgulayan Infantino, "Bazıları ayrılmak isterse, bunun sonuçlarına da katlanacak. Bu 12 kulüp, yapacağı seçimin sorumluluğunu üstlenecek." şeklinde konuştu.

IOC Başkanı Thomas Bach ise Avrupa Süper Ligi'nin, kıta genelindeki spor modeline tehdit unsuru oluşturduğunu belirterek, "Spor modeli tehdit altında çünkü spor organizasyonlarının sosyal görevi, sadece kar amaçlayan bu ticari yatırımcılar ve tedarikçilerin tekelinde kaybolabilir. Her şeye ticari açıdan bakılırsa, sporun toplum üzerindeki etkisini sadece ekonomik kurallar belirler. Böylece sporun sosyal misyonu yok olur." şeklinde görüş belirtti.

Verilen destekten memnuniyet duyduğunu vurgulayan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise "Bugün herkes, değerlere sahip çıktığını gösterdi. Birlikte ayağa kalkarsak, yenilmez oluruz. Ne olursa olsun, futbol insanlara zevk vermeye ve duygusallık katmaya devam edecek. Futbol bencillik değil, tutkudur." diye konuştu.

SEÇİMLER YAPILDI

Öte yandan, kongrede FIFA, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Avrupa Ligleri (EL) organizasyonlarının yöneticileri de belli oldu. Seçimler sonucunda şu isimler göreve getirildi:

FIFA Asbaşkanı: David Martin

FIFA Konseyi: Razvan Burleanu , Georgios Koumas, Peter Peters, Dejan Savicevic, Evelina Christillin

ECA temsilcileri: Nasser el-Khelaifi (Paris Saint-Germain) ve Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Münih)

EL temsilcisi: Javier Tebas

UEFA onursal üye: Michael van Praag

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