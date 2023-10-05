UEFA Konferans Ligi D Grubu puan durumu güncel! Beşiktaş kaçıncı sırada ve kaç puanı var?
UEFA Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup aşaması 2. maçları bu akşam oynanacak. D Grubu'nda Club Brugge, Lugano ve Bodo/Glimt ile mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, bu kez İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. İşte, büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi UEFA Konferans Ligi D Grubu puan durumu ve günün maçlarının programı...
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam D Grubu 2. maçında Lugano'yu ağırlıyor. Turnuvada bu sezon şimdiye kadar çıktığı 7 maçın 6'sını kazanmarı başarak namağlup yoluna devam eden siyah beyazlı temsilcimiz, bu kez grubundaki ilk 3 puanını almak istiyor. İşte, söz konusu mücadele öncesi gruptaki son görünüm...
UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU GÜNÜN MAÇLARI
Bodo/Glimt - Club Brugge (19:45) Exxen
Beşiktaş - Lugano (19:45) Exxen
UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
1- Beşiktaş / 1 Puan
2- Bodo/Glimt / 1 Puan
3- Club Brugge / 1 Puan
4- Lugano / 1 Puan
BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
5 EKİM PERŞEMBE
19:45 Beşiktaş – FC Lugano
26 EKİM PERŞEMBE
FK Bodø/Glimt – Beşiktaş
9 KASIM PERŞEMBE
Beşiktaş – FK Bodø/Glimt
30 KASIM PERNŞEMBE
Beşiktaş – Club Brugge
14 ARALIK PERŞEMBE
FC Lugano – Beşiktaş