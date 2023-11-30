UEFA Konferans Ligi H Grubu puan tablosu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var ve lider mi?
UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Grupta ilk 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşacak. İşte, söz konusu mücadele öncesi gruptaki son puan durumu ve temsilcimiz kalan maçlarının programı...
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak karşılaşmalarla kaldığı yerden devam ediyor. H Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, gruptan lider olarak çıkmayı garantilemek adına Nordsjaelland ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İşte, söz konusu karşılaşmalar öncesi son puan durumu ve temsilcimizin kalan maçlarının programı...
UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU 5. HAFTA MAÇLARI
23:00 - Nordsjaelland - Fenerbahçe (Exxen)
23:00 - Spartak Trnava - Ludogorets (Exxen)
UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU
1- Fenerbahçe / 9 Puan
2- Nordsjaelland / 7 Puan
3- Ludogorets / 6 Puan
4- Spartak Trnava / 1 Puan