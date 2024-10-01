UEFA Konferans Ligi heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Açılış gününde RAMS Başakşehir, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk edecek. Yarının diğer maçında ise Portekiz ekibi Vitoria ile Slovenya temsilcisi Celje karşı karşıya gelecek.

Perşembe günü ise Konferans Ligi'nde 16 karşılaşma oynanacak.