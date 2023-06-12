UEFA Konferans Ligi kura çekim tarihleri ve ön eleme maçları ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’ndan başlarken diğer temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek. Türk futbolu son yıllarda Avrupa’da istediğini alamazken bu durum UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi macerasını da etkiledi. Yani kulüplerimiz Avrupa arenasında mücadele edebilmek için daha fazla ön eleme oynamak zorunda. İşte UEFA Konferans Ligi ön eleme maçlarının tarihleri…