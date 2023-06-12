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UEFA Konferans Ligi kura çekim tarihleri ve ön eleme maçları ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’de 2022-23 sezonu sona erdi şimdi ise gözler UEFA Konferans Ligi’nde. Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek olan 3 takımımız için tarihler netleşti. Tarihinde 7. kez Türkiye Kupası zaferine ulaşan sarı - lacivertlilerin başarısı, Adana Demirspor'a yaradı. Peki, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un ön eleme maçları ne zaman, kura tarihleri belli mi? İşte detaylar…

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  • 2023 UEFA Konferans Ligi kura çekim tarihleri ve ön eleme maçları ne zaman?

    Spor Toto Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’ndan başlarken diğer temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek. Türk futbolu son yıllarda Avrupa’da istediğini alamazken bu durum UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi macerasını da etkiledi. Yani kulüplerimiz Avrupa arenasında mücadele edebilmek için daha fazla ön eleme oynamak zorunda. İşte UEFA Konferans Ligi ön eleme maçlarının tarihleri…
  • 2023 UEFA Konferans Ligi kura çekim tarihleri ve ön eleme maçları ne zaman?

    UEFA KONFERANS LİGİ ÖN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

    UEFA Konferans Ligi’ne 2. Ön Eleme Turu’ndan başlayacak; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor kura çekim ve ön eleme maçlarının oynanacağı tarihler;

    Konferans Ligi kura çekim tarihleri:

    1.Ön eleme turu: 20 Haziran 2023

    2.Ön eleme turu: 21 Haziran 2023
  • 2023 UEFA Konferans Ligi kura çekim tarihleri ve ön eleme maçları ne zaman?

    3.Ön eleme turu: 24 Temmuz 2023

    Play-off turu : 7 Ağustos 2023

    Grup maçları : 1 Eylül 2023
  • 2023 UEFA Konferans Ligi kura çekim tarihleri ve ön eleme maçları ne zaman?

    Play-off maçları: 18 Aralık 2023

    Son 16 turu : 23 Şubat 2024

    Çeyrek ve yarı final: 15 Mart 2024
  • 2023 UEFA Konferans Ligi kura çekim tarihleri ve ön eleme maçları ne zaman?

    Konferans Ligi ön eleme takvimi:

    1.Ön eleme turu: 13-20 Temmuz 2023

    2.Ön eleme turu: 27 Temmuz - 3 Ağustos 2023

    3.Ön eleme turu: 10-17 Ağustos 2023

    Play-off turu : 24-31 Ağustos 2023

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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