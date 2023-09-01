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UEFA Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı bugün itibariyle başlıyor. Grup kura çekimi heyecanı ile başlayacak söz konusu turnuvada temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş da mücadele edecek. Gün itibariyle UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından başlayacak kura çekimi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...