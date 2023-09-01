Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023-2024 UEFA Konferans Ligi torbaları belli oldu mu ve grup aşaması nasıl olacak? - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023-2024 UEFA Konferans Ligi torbaları...

        UEFA Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı bu akşam oynanan play-off turu rövanş maçlarıyla devam etti. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da sahaya çıktığı gecede; grup kuralarının ne zaman gerçekleştirileceği de gündem olmuş durumda. İşte, Konferans Ligi kura çekimine dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 00:29 Güncelleme: 01.09.2023 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2023-2024 UEFA Konferans Ligi'nde play-off heyecanı sona erdi. Birbirinden çekişmeli maçların oynandığı turun rövanş gününde temsilcilerimiz de gruplara kalmak için son maçlarına çıktı. İşte, temsilcilerimizin ilk maçta aldığı sonuçlar, rövanş maçları ve UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi hakkında bilgiler...

        2

        KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Konferans Ligi'nde son eleme turu olan play-off maçlarının ilki dün gece itibariyle tamamlandı.

        Kura çekiminin ise 31 Ağustos tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından 1 Eylül Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        3

        TEMSİLCİLERİMİZİN PLAY-OFF TURU İLK MAÇLARININ SKORLARI

        Fenerbahçe 5-1 Twente

        Dinamo Kiev 2-3 Beşiktaş

        Genk 2-1 Adana Demirspor

        UEFA Konferans Ligi play-off turu maçları 31 Ağustos Perşembe günü oynandı. Fenerbahçe saat 20:00'de, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise 21:00'de sahaya çıktı.

        4

        UEFA KONFERANS LİGİ GRUP AŞAMASI NASIL OLACAK?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması 8 gruptaki 32 takımdan oluşacak. Gruplar, play-off turunun 22 kazananı ve Avrupa Ligi play-off turunda elenerek gelen 10 takımın katılmasıyla oluşturulacak.

        Gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna, 2. sırada tamamlayan 8 takım ise play-off turuna katılacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Aboubakar’dan Lucescu’ya tepki
        Aboubakar’dan Lucescu’ya tepki
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        "Avrupa'da hayallerimiz var!"
        "Avrupa'da hayallerimiz var!"
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Kartal'ı Abou uçurdu!
        Kartal'ı Abou uçurdu!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!