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        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları! - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 01:17 Güncelleme: 10.11.2023 - 01:17
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        UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!
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        Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Fenerbahçe, H Grubu'nda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi. Beşiktaş ise D Grubu'nda Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi ve Konferans Ligi grubunda 4 maçta 1 puanda kaldı.

        Alınan sonuçlar şu şekilde:

        Slovan Bratislava (Slovakya) - Lille (Fransa): 1-1

        Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-0

        Breidablik (İzlanda) - Gent (Belçika): 2-3

        Zorya Luhansk (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-3

        Club Brugge (Belçika) - Lugano (İsviçre): 2-0

        Aston Villa (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1

        Ludogorets (Bulgaristan) - Fenerbahçe: 2-0

        Beşiktaş (Türkiye) : - Bodo/Glimt ( Norveç): 1-2

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