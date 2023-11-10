UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar...
Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Fenerbahçe, H Grubu'nda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi. Beşiktaş ise D Grubu'nda Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi ve Konferans Ligi grubunda 4 maçta 1 puanda kaldı.
Alınan sonuçlar şu şekilde:
Slovan Bratislava (Slovakya) - Lille (Fransa): 1-1
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-0
Breidablik (İzlanda) - Gent (Belçika): 2-3
Zorya Luhansk (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-3
Club Brugge (Belçika) - Lugano (İsviçre): 2-0
Aston Villa (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Fenerbahçe: 2-0
Beşiktaş (Türkiye) : - Bodo/Glimt ( Norveç): 1-2