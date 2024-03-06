Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar

        Section Name

        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları başlıyor

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:54 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yarın, rövanş mücadeleleri ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

        Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine TSİ 23.00'te konuk olacak.

        Yarının maç programı şöyle:

        20.45 Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

        20.45 Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

        20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

        20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)

        23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe

        23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)

        23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)

        23.00 Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tam 178 gün sonra! İç mimarın ölümünde sır perdesi aralandı!
        Tam 178 gün sonra! İç mimarın ölümünde sır perdesi aralandı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Kediler poşetle oynuyordu! Parkta Cenin!
        Kediler poşetle oynuyordu! Parkta Cenin!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Dünyanın en pahalısı!
        Dünyanın en pahalısı!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…