Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu 1. eleme turu kura çekimi yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kuraları çekildi
İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon 1. eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Turun ilk maçları 11-12 Temmuz, rövanşları ise 18-19 Temmuz'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Hacken - The New Saints
Ballkani - Ludogorets
Shamrock Rovers - Ön eleme turu kazananı
Zalgiris Vilnius - Struga
Klaksvik - Ferencvaros
Olimpija Ljubljana - Valmiera
Helsinki - Larne
Lincoln Red Imps - Karabağ
Rakow - Flora
Slovan Bratislava - Swift Hesper
Farul Constanta - Sheriff Tiraspol
Hamrun Spartans - Maccabi Haifa
Urartu - Zrinjski
Partizani - BATE Borisov
Astana - Dinamo Tiflis

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TFF'nin darphanesi PFDK! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'a rekor ceza!
FUTBOL TFF'nin darphanesi PFDK!
Spor yazarlarından Türkiye - Galler maçı yorumları - Son Dakika Spor Haberleri
FUTBOL "Bir süre daha katlanılacak!"
Arda Güler'den tarihi gol ve rekor! Milli takım tarihinde gol atan en genç oyuncu... - Son Dakika Spor Haberleri
FUTBOL Arda Güler'den siftah ve rekor!
Arda Güler, 'Golden boy'a aday gösterildi
FUTBOL 'Golden boy'a aday!
Beşiktaş'ta orta saha için pazarlıkları sürüyor!
FUTBOL 'Orta'da pazarlık var!
Edin Dzeko adım adım Fenerbahçe'ye!
FUTBOL Adım adım Fenerbahçe'ye!
Haziran ayı sonunda bu futbolcular serbest! İşte bonservisi elinde olacak yıldızlar
FUTBOL Ay sonu bu yıldızlar serbest!
PFDK'den 5 yıldız için açıklama!
FUTBOL PFDK'den 5 yıldız için açıklama!
Manchester United'ın yıldızı Antony, sevgilisini öldürmekle tehdit etti!
FUTBOL Antony'den sevgilisine ölüm tehditi!
Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile son görüşmeler için Bakü’de
FUTBOL Sergen Yalçın imza için Bakü'de!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.