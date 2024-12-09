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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 10:10 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:10
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        Devler Ligi'nde 6. hafta heyecanı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları, yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

        Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Girona - Liverpool ile Dinamo Zagreb - Celtic karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 6. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

        Yarın

        20.45 Girona - Liverpool

        20.45 Dinamo Zagreb - Celtic

        23.00 Atalanta - Real Madrid

        23.00 Bayer Leverkusen - Inter

        23.00 Club Brugge - Sporting CP

        23.00 Salzburg - Paris Saint-Germain

        23.00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih

        23.00 Leipzig - Aston Villa

        23.00 Brest - PSV Eindhoven

        11 Aralık Çarşamba

        20.45 Atletico Madrid - Slovan Bratislava

        20.45 Lille - Sturm Graz

        23.00 Milan - Kızılyıldız

        23.00 Arsenal - Monaco

        23.00 Borussia Dortmund - Barcelona

        23.00 Feyenoord - Sparta Prag

        23.00 Juventus - Manchester City

        23.00 Benfica - Bologna

        23.00 Stuttgart - Young Boys

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