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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

İspanya temsilcisi Real Madrid, 13 kez ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olma unvanını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'ni 18 kezle en çok İspanya takımları kazanırken, İtalyanlar ve İngilizler 12'şer defa "Kupa 1"de mutlu sona ulaştı

17 Eylül 2018 Pazartesi, 14:00 | Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın başlayacak 2018-2019 sezonu grup karşılaşmaları öncesi İspanya'nın Real Madrid ekibi, kupayı en çok müzesine götüren takım olma unvanını elinde bulunduruyor.

İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.

39 farklı takım final oynadı, 22'si kupa kazandı

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 39 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

Finalistler ve kupa sayıları

Organizasyon tarihinde finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:

TAKIM

FİNAL

KUPA

Real Madrid

16

13

Milan

11

7

Liverpool

8

5

Bayern Münih

10

5

Barcelona

8

5

Ajax

6

4

Inter

5

3

Manchester United

5

3
Juventus

9

2

Benfica

7

2

Nottingham Forest

2

2

Porto

2

2

Celtic

2

1

Hamburg

2

1

Steaua Bükreş

2

1

Marsilya

2

1

Chelsea

2

1
Borussia Dortmund 2 1

Feyenoord

1

1

Aston Villa

1

1

PSV Eindhoven

1

1

Kızılyıldız

1

1

Atletico Madrid

3

0

Valencia

2

0
Reims 2 0

Fiorentina

1

0

Eintracht Frankfurt

1

0

Partizan

1

0

Panathinaikos

1

0

Leeds United

1

0

Saint-Etienne

1

0

Borussia Mönchengladbach

1

0

Club Brugge

1

0

Malmö

1

0

Roma

1

0

Sampdoria

1

0

Bayer Leverkusen

1

0

Monaco

1

0

Arsenal

1

0

Rekor İspanyolların

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.

İspanya ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İtalyanlar ve İngilizler 12'şer, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransa, Romanya, İskoçya ve Yugoslavya takımları da birer defa mutlu sona ulaştı. 

ÜLKE

ŞAMPİYON

FİNAL

İspanya

18

29

İtalya

12

28

İngiltere

12

20

Almanya

7

17

Hollanda

6

8

Portekiz

4

9

Fransa

1

6

Romanya

1

2

İskoçya

1

2

Yugoslavya

1

2

Belçika

0

1

Yunanistan

0

1

İsveç

0

1

Finaller

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:

SEZON

ŞAMPİYON

FİNALİST

SONUÇ

1955-56

Real Madrid

Reims

4-3

1956-57

Real Madrid

Fiorentina

2-0

1957-58

Real Madrid

Milan

3-2 (Uzatma)

1958-59

Real Madrid

Reims

2-0

1959-60

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

7-3

1960-61

Benfica

Barcelona

3-2

1961-62

Benfica

Real Madrid

5-3

1962-63

Milan

Benfica

2-1

1963-64

Inter

Real Madrid

3-1

1964-65

Inter

Benfica

1-0

1965-66

Real Madrid

Partizan

2-1

1966-67

Celtic

Inter

2-1

1967-68

Manchester United

Benfica

4-1 (Uzatma)

1968-69

Milan

Ajax

4-1

1969-70

Feyenoord

Celtic

2-1 (Uzatma)

1970-71

Ajax

Panathinaikos

2-0

1971-72

Ajax

Inter

2-0

1972-73

Ajax

Juventus

1-0

1973-74

Bayern Münih

Atletico Madrid

1-1, 4-0

1974-75

Bayern Münih

Leeds United

2-0

1975-76

Bayern Münih

Saint-Etienne

1-0

1976-77

Liverpool

B.Mönchengladbach

3-1

1977-78

Liverpool

Club Brugge

1-0

1978-79

Nottingham Forest

Malmö

1-0

1979-80

Nottingham Forest

Hamburg

1-0

1980-81

Liverpool

Real Madrid

1-0

1981-82

Aston Villa

Bayern Münih

1-0

1982-83

Hamburg

Juventus

1-0

1983-84

Liverpool

Roma

1-1 (4-2 pen.)

1984-85

Juventus

Liverpool

1-0

1985-86

Steaua Bükreş

Barcelona

0-0 (2-0 pen.)

1986-87

Porto

Bayern Münih

2-1

1987-88

PSV Eindhoven

Benfica

0-0 (6-5 pen.)

1988-89

Milan

Steaua Bükreş

4-0

1989-90

Milan

Benfica

1-0

1990-91

Kızılyıldız

Marsilya

0-0 (5-3 pen.)

1991-92

Barcelona

Sampdoria

1-0 (Uzatma)

1992-93

Marsilya

Milan

1-0

1993-94

Milan

Barcelona

4-0

1994-95

Ajax

Milan

1-0

1995-96

Juventus

Ajax

1-1 (4-2 pen.)

1996-97

Borussia Dortmund

Juventus

3-1

1997-98

Real Madrid

Juventus

1-0

1998-99

Manchester United

Bayern Münih

2-1

1999-00

Real Madrid

Valencia

3-0

2000-01

Bayern Münih

Valencia

1-1 (5-4 pen.)

2001-02

Real Madrid

Bayer Leverkusen

2-1

2002-03

Milan

Juventus

0-0 (3-2 pen.)

2003-04

Porto

Monaco

3-0

2004-05

Liverpool

Milan

3-3 (3-2 pen.)

2005-06

Barcelona

Arsenal

2-1

2006-07

Milan

Liverpool

2-1

2007-08

Manchester United

Chelsea

1-1 (6-5 pen.)

2008-09

Barcelona

Manchester United

2-0

2009-10

Inter

Bayern Münih

2-0

2010-11

Barcelona

Manchester United

3-1

2011-12

Chelsea

Bayern Münih

1-1 (4-3 pen.)

2012-13

Bayern Münih

Borussia Dortmund

2-1
2013-14 Real Madrid Atletico Madrid 4-1 (Uzatma)
2014-15

Barcelona

 Juventus 3-1
2015-16 Real Madrid Atletico Madrid 1-1 (5-3 pen.)
2016-17 Real Madrid Juventus 4-1
2017-18 Real Madrid Liverpool 3-1

 

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