Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

Yeni sezonun yarın başlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı unvanını, 14 kupayla İspanyol kulübü Real Madrid elinde tutuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

Real Madrid, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli kupasını 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında müzesine götürerek açık ara turnuva tarihinin en başarılı takım oldu.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrıldı.

- 42 farklı takım final oynadı, 22'si kupayı kazandı

2020-21 sezonunda Manchester City'nin tarihinde ilk kez finale yükselmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takım sayısı 42'ye çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kupayı Real Madrid 14, Milan 7, Bayern Münih ve Liverpool 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Chelsea, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş ise birer kez kazandı.

- Finalistlerin karnesi

Organizasyon tarihinde final oynayan takımların performansları şöyle:

TAKIM

ŞAMPİYON

 2'NCİ

Real Madrid

14

 3

Milan

7

 4

Bayern Münih

6

 5

Liverpool

6

 4

Barcelona

5

 3

Ajax

4

 2

Inter

3

 2

Manchester United

3

 2
Juventus

2

 7

Benfica

2

 5

Nottingham Forest

2

 0

Porto

2

 0

Celtic

1

 1

Hamburg

1

 1

Steaua Bükreş

1

 1

Olympique Marsilya

1

 1

Chelsea

2

 1
Borussia Dortmund 1 1

Feyenoord

1

 0

Aston Villa

1

 0

PSV Eindhoven

1

 0

Kızılyıldız

1

 0

Atletico Madrid

0

 3

Valencia

0

 2
Reims 0 2

Fiorentina

0

 1

Eintracht Frankfurt

0

 1

Partizan

0

 1

Panathinaikos

0

 1

Leeds United

0

 1

Saint-Etienne

0

 1

Borussia Mönchengladbach

0

 1

Club Brugge

0

 1

Malmö

0

 1

Roma

0

 1

Sampdoria

0

 1

Bayer Leverkusen

0

 1

Monaco

0

 1

Arsenal

0

 1
Tottenham 0 1
PSG 0 1
Manchester City 0 1

- Rekor İspanyollarda

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvayı, şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanyol ekiplerinin 19 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 14, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav kulüpleri de birer defa mutlu sona ulaştı.

ÜLKE

ŞAMPİYON

FİNAL

İspanya

19

30

İngiltere

14

25

İtalya

12

28

Almanya

8

18

Hollanda

6

8

Portekiz

4

9

Fransa

1

7

Romanya

1

2

İskoçya

1

2

Yugoslavya

1

2

Belçika

0

1

Yunanistan

0

1

İsveç

0

1

- Finaller

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en büyük kupasının finallerinde şu sonuçlar alındı:

SEZON

ŞAMPİYON

FİNALİST

SKOR

1955-56

Real Madrid

Reims

4-3

1956-57

Real Madrid

Fiorentina

2-0

1957-58

Real Madrid

Milan

3-2 (uzatmada)

1958-59

Real Madrid

Reims

2-0

1959-60

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

7-3

1960-61

Benfica

Barcelona

3-2

1961-62

Benfica

Real Madrid

5-3

1962-63

Milan

Benfica

2-1

1963-64

Inter

Real Madrid

3-1

1964-65

Inter

Benfica

1-0

1965-66

Real Madrid

Partizan

2-1

1966-67

Celtic

Inter

2-1

1967-68

Manchester United

Benfica

4-1 (uzatmada)

1968-69

Milan

Ajax

4-1

1969-70

Feyenoord

Celtic

2-1 (uzatmada)

1970-71

Ajax

Panathinaikos

2-0

1971-72

Ajax

Inter

2-0

1972-73

Ajax

Juventus

1-0

1973-74

Bayern Münih

Atletico Madrid

1-1, 4-0

1974-75

Bayern Münih

Leeds United

2-0

1975-76

Bayern Münih

Saint-Etienne

1-0

1976-77

Liverpool

B. Mönchengladbach

3-1

1977-78

Liverpool

Club Brugge

1-0

1978-79

Nottingham Forest

Malmö

1-0

1979-80

Nottingham Forest

Hamburg

1-0

1980-81

Liverpool

Real Madrid

1-0

1981-82

Aston Villa

Bayern Münih

1-0

1982-83

Hamburg

Juventus

1-0

1983-84

Liverpool

Roma

1-1 (4-2 pen.)

1984-85

Juventus

Liverpool

1-0

1985-86

Steaua Bükreş

Barcelona

0-0 (2-0 pen.)

1986-87

Porto

Bayern Münih

2-1

1987-88

PSV Eindhoven

Benfica

0-0 (6-5 pen.)

1988-89

Milan

Steaua Bükreş

4-0

1989-90

Milan

Benfica

1-0

1990-91

Kızılyıldız

Olympique Marsilya

0-0 (5-3 pen.)

1991-92

Barcelona

Sampdoria

1-0 (uzatmada)

1992-93

Olympique Marsilya

Milan

1-0

1993-94

Milan

Barcelona

4-0

1994-95

Ajax

Milan

1-0

1995-96

Juventus

Ajax

1-1 (4-2 pen.)

1996-97

Borussia Dortmund

Juventus

3-1

1997-98

Real Madrid

Juventus

1-0

1998-99

Manchester United

Bayern Münih

2-1

1999-00

Real Madrid

Valencia

3-0

2000-01

Bayern Münih

Valencia

1-1 (5-4 pen.)

2001-02

Real Madrid

Bayer Leverkusen

2-1

2002-03

Milan

Juventus

0-0 (3-2 pen.)

2003-04

Porto

Monaco

3-0

2004-05

Liverpool

Milan

3-3 (3-2 pen.)

2005-06

Barcelona

Arsenal

2-1

2006-07

Milan

Liverpool

2-1

2007-08

Manchester United

Chelsea

1-1 (6-5 pen.)

2008-09

Barcelona

Manchester United

2-0

2009-10

Inter

Bayern Münih

2-0

2010-11

Barcelona

Manchester United

3-1

2011-12

Chelsea

Bayern Münih

1-1 (4-3 pen.)

2012-13

Bayern Münih

Borussia Dortmund

2-1
2013-14 Real Madrid Atletico Madrid 4-1 (uzatmada)
2014-15

Barcelona

 Juventus 3-1
2015-16 Real Madrid Atletico Madrid 1-1 (5-3 pen.)
2016-17 Real Madrid Juventus 4-1
2017-18 Real Madrid Liverpool 3-1
2018-19 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0
2019-20 Bayern Münih PSG 1-0
2020-21 Chelsea Manchester City 1-0
2021-22 Real Madrid Liverpool 1-0

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i belli... GS maçı bugün mü ve hangi kanalda?
FUTBOL Buruk'un 11'i belli!
"Bu bir suikast!" - Ankaragücü - Beşiktaş maçı yazar yorumları - BJK Haberleri
FUTBOL "Bu bir suikast!"
Trabzonspor'dan gidenler, gelenlerin maliyetini karşıladı
FUTBOL Gidenler, maliyetleri karşıladı
Türkiye'ye gelmeyen yıldız futbolcular
FUTBOL Yıllarca yazıldı ancak gelmediler
Ediz Bahtiyaroğlu vefatının 10'uncu yılında unutulmadı
FUTBOL Ediz Bahtiyaroğlu unutulmadı
Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman? Galatasaray Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
FUTBOL Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman?
Fenerbahçe'de savunmaya iyi not
FUTBOL Fenerbahçe'de savunmaya iyi not
Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu
FUTBOL THY'den dev iş birliği
Mourinho ve Roma'ya büyük şok! Udinese: 0 - Roma: 4 MAÇ SONUCU
FUTBOL Mourinho ve Roma'ya büyük şok!
Adı Galatasaray ile anılıyordu... Çağlar Söyüncü kararını verdi - Son dakika transfer haberleri
FUTBOL Çağlar Söyüncü kararını verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.