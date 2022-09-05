Real Madrid, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli kupasını 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında müzesine götürerek açık ara turnuva tarihinin en başarılı takım oldu.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrıldı.

- 42 farklı takım final oynadı, 22'si kupayı kazandı

2020-21 sezonunda Manchester City'nin tarihinde ilk kez finale yükselmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takım sayısı 42'ye çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kupayı Real Madrid 14, Milan 7, Bayern Münih ve Liverpool 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Chelsea, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş ise birer kez kazandı.

- Finalistlerin karnesi

Organizasyon tarihinde final oynayan takımların performansları şöyle:

TAKIM ŞAMPİYON 2'NCİ Real Madrid 14 3 Milan 7 4 Bayern Münih 6 5 Liverpool 6 4 Barcelona 5 3 Ajax 4 2 Inter 3 2 Manchester United 3 2 Juventus 2 7 Benfica 2 5 Nottingham Forest 2 0 Porto 2 0 Celtic 1 1 Hamburg 1 1 Steaua Bükreş 1 1 Olympique Marsilya 1 1 Chelsea 2 1 Borussia Dortmund 1 1 Feyenoord 1 0 Aston Villa 1 0 PSV Eindhoven 1 0 Kızılyıldız 1 0 Atletico Madrid 0 3 Valencia 0 2 Reims 0 2 Fiorentina 0 1 Eintracht Frankfurt 0 1 Partizan 0 1 Panathinaikos 0 1 Leeds United 0 1 Saint-Etienne 0 1 Borussia Mönchengladbach 0 1 Club Brugge 0 1 Malmö 0 1 Roma 0 1 Sampdoria 0 1 Bayer Leverkusen 0 1 Monaco 0 1 Arsenal 0 1 Tottenham 0 1 PSG 0 1 Manchester City 0 1

- Rekor İspanyollarda

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvayı, şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanyol ekiplerinin 19 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 14, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav kulüpleri de birer defa mutlu sona ulaştı.

ÜLKE ŞAMPİYON FİNAL İspanya 19 30 İngiltere 14 25 İtalya 12 28 Almanya 8 18 Hollanda 6 8 Portekiz 4 9 Fransa 1 7 Romanya 1 2 İskoçya 1 2 Yugoslavya 1 2 Belçika 0 1 Yunanistan 0 1 İsveç 0 1

- Finaller

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en büyük kupasının finallerinde şu sonuçlar alındı: