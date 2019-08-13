İlk defa 1973'te düzenlenen ve 1998'den itibaren çift maç usulü yerine tek karşılaşmayla sahibini bulan UEFA Süper Kupa'da, 8. kez aynı ülkeden takımlar karşı karşıya gelecek.

İtalyan ekipleri Milan ile Sampdoria 1990, Parma ile Milan 1993, İspanyol temsilcileri Barcelona ile Sevilla 2006 ve 2015, Real Madrid ile Sevilla 2014 ve 2016, Real Madrid ile Atletico Madrid de 2018'de Süper Kupa için mücadele etti.

1990'da Milan, Sampdoria'yı 1-1 ve 2-0'lık sonuçlarla saf dışı bırakarak şampiyon oldu. 1993'te ilk maçı 1-0 kaybeden Parma, rövanşı uzatmalar sonunda 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

2006'da Sevilla, Barcelona'yı 3-0, 2014'te Real Madrid, Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. 2015 ve 2016 şampiyonları uzatmalarda belli oldu. 2015'te Barcelona, Sevilla'yı 5-4, 2016'da da Real Madrid, Sevilla'yı 3-2 yendi.

Aynı kentin takımlarının karşılaştığı ilk UEFA Süper Kupa maçı olarak tarihe geçen 2018'de Atletico Madrid, normal süresi 2-2 biten mücadelede Real Madrid'i 4-2 mağlup etti.

Bu yıl ise ilk defa iki İngiliz kulübü, Süper Kupa mücadelesinin tarafları olacak.

LIVERPOOL 4, CHELSEA 2. KUPASINI İSTİYOR

Hangi takım kazanırsa kazansın UEFA Süper Kupası, 2005'ten bu yana ilk kez İngiltere'ye gidecek.

Vodafone Park'a UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi olarak gelecek Liverpool, 6. kez Süper Kupa maçında mücadele edecek. Kupayı müzesine götüren son İngiliz kulübü olan Liverpool, 1977, 2001, 2005'te kazanan, 1978 ve 1984'te de kaybeden taraftı.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ise Süper Kupa karşılaşmasına 4. defa çıkacak. Tek şampiyonluğunu 1998'de elde eden Chelsea, 2012 ve 2013'te sahadan mağlup ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 11. RANDEVU

Liverpool ile Chelsea, tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere UEFA organizasyonlarında daha önce 10 defa karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Chelsea, 2'sini Liverpool kazandı. 5 karşılaşma da berabere bitti. Chelsea 12, Liverpool ise 10 gol attı.

İki kulüp arasında 182 resmi maç oynandı. Karşılaşmaların 78'inde Liverpool, 63'ünde Chelsea sahadan galip ayrıldı. Taraflar 41 müsabakada yenişemedi.

Takımlar son olarak geçen sezon İngiltere Premier Lig'de karşı karşıya geldi. Ev sahibi Liverpool, 14 Nisan'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazandı.

LIVERPOOL VE CHELSEA'NIN İNGİLİZLERE KARŞI KARNESİ

Liverpool, Avrupa kupaları tarihinde kendi ülkesinden kulüplerle 21 karşılaşma oynadı. Bunların 8'ini kazanan Merseyside ekibi, 8 kez berabere kaldı, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

İngiliz takımlarıyla 18 defa karşılaşan Chelsea, bu maçların 7'sini kazandı. 4 mağlubiyeti bulunan Londra temsilcisinin, 7 maçı da berabere bitti.

1,9 MİLYAR EURO'LUK MAÇ

UEFA Süper Kupa maçında yarın İstanbul'da karşılaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea'nin toplam futbolcu değeri 1,91 milyar euro'yu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Liverpool'un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,08 milyar euro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea'nin ise 835,75 milyon euro oldu.

Vodafone Park'ta yarın oynanacak final maçı öncesi, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah 150 milyon euro ve Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante 100 milyon euro bonservis bedelleriyle takımlarının en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.

Liverpoollu futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (euro) Muhammed Salah 150 milyon Sadio Mane 120 milyon Virgil van Dijk 90 milyon Alisson 80 milyon Roberto Firmino 80 milyon Trent Alexander-Arnold 80 milyon Andrew Robertson 60 milyon Naby Keita 60 milyon Georginio Wijnaldum 50 milyon Fabinho 50 milyon Jordan Henderson 35 milyon Alex Oxlade-Chamberlain 35 milyon Joe Gomez 35 milyon Joel Matip 30 milyon Xherdan Shaqiri 25 milyon Dejan Lovren 20 milyon Divock Origi 20 milyon James Milner 15 milyon Adam Lallana 15 milyon Nathaniel Clyne 12 milyon Rhian Brewster 4 milyon Ki-Jana Hoever 4 milyon Adrian 3,5 milyon Sepp van den Berg 2 milyon Ryan Kent 1,75 milyon Curtis Jones 1,50 milyon Yasser Larouci 1,50 milyon Caoimhin Kelleher 500 bin TOPLAM 1,08 milyar avro

CHELSEA

Chelsea'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle: