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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA ülke puan sıralaması son durum! 29 Ağustos 2023 UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması son durum! 29 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada?

        Avrupa kupalarında play-off eşleşmelerinin gün itibariyle başlaması nedeniyle UEFA ülke puanı sıralaması bir kez daha gündem olmuş durumda. Ülkemizi bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın; Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un temsil etmesi nedeniyle sporseverler güncel UEFA ülke puanı sıralamasını araştırmaya devam ediyor. İşte, 29 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 16:22 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:22
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turunda bugün rövanş maçları başlıyor. Temsilcilerimiz haftaya Galatasaray'ın Molde'yi sahasında konuk etmesiyle başlayacak. Fenerbahçe deplasmanda Twente ile; Beşiktaş ve Adana Demirspor ise sahalarında Dinamo Kiev ve Genk'i konuk edecek. İşte, söz konusu mücadeleler öncesi Türkiye'nin son durumu...

        2

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (29 AĞUSTOS 2023)

        1- İngiltere - 89.053

        2- İspanya - 75.927

        3- İtalya - 71.569

        4- Almanya - 69.624

        3

        5- Hollanda - 54.000

        6- Fransa - 52.247

        7- Portekiz - 47.482

        8- Belçika - 36.900

        4

        9- İskoçya - 31.650

        10- TÜRKİYE - 30.850

        11- Avusturya - 29.900

        12- İsviçre - 28.775

        5

        TEMSİLCİLERİMİZİN PLAY-OFF MAÇLARI PROGRAMI

        Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu

        Molde 2-3 Galatasaray - 23 Ağustos Çarşamba, saat 22:00

        Rövanş mücadelesi ise 29 Ağustos Salı günü saat 22:00'de Rams Park'ta oynanacak.

        6

        Konferans Ligi play-off eleme turu

        Fenerbahçe 5-1 Twente - 24 Ağustos Perşembe saat 20:00

        Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.

        7

        Konferans Ligi play-off eleme turu

        Dinamo Kiev 2-3 Beşiktaş - 24 Ağustos Perşembe, saat 20:00

        Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.

        8

        Konferans Ligi play-off eleme turu

        Genk 2-1 Adana Demirspor - 24 Ağustos Perşembe, saat 21:00

        Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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