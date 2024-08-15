15 Ağustos 2024 UEFA ülke puanı güncel sıralaması: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralaması, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarının ardından gündemdeki yerini aldı. Ülke puanında dokuzunculuk adına Çek Cumhuriyeti ile yarışan Türkiye için kritik gün. Temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarında aldığı sonuçlarla ülke puanına doğrudan etki ediyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?" İşte 15 Ağustos 2024 UEFA ülke puanı güncel sıralaması...
Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden, Trabzonspor ve Başakşehir 15 Ağustos Perşembe günü ülke puanı adına kritik mücadelelere çıktı. Zorlu mücadelelerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki puanı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?
Geçtiğimiz sezonu 9. sırada tamamlayan Türkiye, bu sezon aldığı sonuçlarla bir basamak gerileyerek 10. sıraya gitti.
1- İNGİLTERE - 89.160
2-İTALYA - 79.106
3- İSPANYA - 73.989
4-ALMANYA - 71.660
5- FRANSA - 57.950