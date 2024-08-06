UEFA ülke puanı güncel sıralaması: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesinde, UEFA ülke puanı güncel sıralaması sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde aldığı sonuçlarla ülke puanına katkı sağlıyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte 2024 UEFA ülke puanı güncel sıralaması...
UEFA ülke puanı güncel sıralaması... Lille-Fenerbahçe maçı öncesinde, UEFA ülke puanı sıralaması gündemdeki yerini aldı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımız aldığı galibiyet ve beraberliklerle ülke puanına katkıda bulunuyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte UEFA ülke puanında son durum...
CANLI ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İNGİLTERE - 89.160
2-İTALYA - 79.106
3- İSPANYA - 73.989
4-ALMANYA - 71.660
5- FRANSA - 57.736
6- HOLLANDA - 54.316
7- PORTEKİZ - 49.216
8 - BELÇİKA - 43.100
9 - TÜRKİYE - 34.800
10 - ÇEK CUMHURİYETİ - 34.750
11- NORVEÇ 29.500
12- İSRAİL - 29.500
13 - AVUSTURYA - 28.600
14- YUNANİSTAN 28.125
15- DANİMARKA- 27.950
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ
Young Boys-Galatasaray
Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets
Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC
Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız
Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB
Fenerbahçe / Lille - Slavia Prag-Union SG
Dynamo Kiev / Rangers - Salzburg / FC Twente
TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ
Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.
Fenerbahçe, Lille engelini aşarsa SK Slavia Praha ve R. Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş, play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Wien'i geçmesi durumunda, play-off etabında Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Iberia Tiflis'i elerse, play-off'ta St. Patrick's Athletic-Sabah eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte yeni bir format uygulanacak. 32 takımdan oluşan turnuva, bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek.
Grup maçlarının yerine lig formatına geçilecek olan Şampiyonlar Ligi'nde takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak.
8 maç sonunda oluşan sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek.
9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak.