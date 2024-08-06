ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte yeni bir format uygulanacak. 32 takımdan oluşan turnuva, bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek.

Grup maçlarının yerine lig formatına geçilecek olan Şampiyonlar Ligi'nde takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak.

8 maç sonunda oluşan sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek.

9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak.