Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI 2024: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, Türkiye'nin kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı güncel sıralaması: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesinde, UEFA ülke puanı güncel sıralaması sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde aldığı sonuçlarla ülke puanına katkı sağlıyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte 2024 UEFA ülke puanı güncel sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 20:34 Güncelleme: 06.08.2024 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA ülke puanı güncel sıralaması... Lille-Fenerbahçe maçı öncesinde, UEFA ülke puanı sıralaması gündemdeki yerini aldı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımız aldığı galibiyet ve beraberliklerle ülke puanına katkıda bulunuyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte UEFA ülke puanında son durum...

        2

        CANLI ÜLKE PUANI SIRALAMASI

        1- İNGİLTERE - 89.160

        2-İTALYA - 79.106

        3- İSPANYA - 73.989

        4-ALMANYA - 71.660

        5- FRANSA - 57.736

        3

        6- HOLLANDA - 54.316

        7- PORTEKİZ - 49.216

        8 - BELÇİKA - 43.100

        9 - TÜRKİYE - 34.800

        10 - ÇEK CUMHURİYETİ - 34.750

        4

        11- NORVEÇ 29.500

        12- İSRAİL - 29.500

        13 - AVUSTURYA - 28.600

        14- YUNANİSTAN 28.125

        15- DANİMARKA- 27.950

        5

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ

        Young Boys-Galatasaray

        Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets

        Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC

        Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız

        Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB

        Fenerbahçe / Lille - Slavia Prag-Union SG

        Dynamo Kiev / Rangers - Salzburg / FC Twente

        6

        TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ

        Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.

        Fenerbahçe, Lille engelini aşarsa SK Slavia Praha ve R. Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Beşiktaş, play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Wien'i geçmesi durumunda, play-off etabında Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Iberia Tiflis'i elerse, play-off'ta St. Patrick's Athletic-Sabah eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

        7

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte yeni bir format uygulanacak. 32 takımdan oluşan turnuva, bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek.

        Grup maçlarının yerine lig formatına geçilecek olan Şampiyonlar Ligi'nde takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak.

        8 maç sonunda oluşan sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek.

        9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Hamas'ın yeni lideri Sinvar kim?
        Hamas'ın yeni lideri Sinvar kim?
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        İsrail'e misilleme mesajı
        İsrail'e misilleme mesajı
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Doktorun kalp krizi geçirdiği olaya ait görüntüler ortaya çıktı
        Doktorun kalp krizi geçirdiği olaya ait görüntüler ortaya çıktı
        6 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        6 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi