Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA ülke puanı sıralaması: 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması: 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

        UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde grupların ikinci haftası maçlarının bu hafta oynanacak olması sebebiyle gündeme geldi. İlk maçların geride kalmasıyla alınan son sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı yükseldi. İşte, 3 Ekim 2023 UEFA ülke puanı güncel sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 01:01 Güncelleme: 03.10.2023 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (22 EYLÜL 2023)

        1- İngiltere - 90.303

        2- İspanya - 76.864

        3- İtalya - 73.141

        4- Almanya - 71.195

        3

        5- Hollanda - 55.700

        6- Fransa - 53.831

        7- Portekiz - 48.982

        8- Belçika - 39.200

        4

        9- TÜRKİYE - 33.850

        10- İskoçya - 32.050

        11- Avusturya - 30.400

        12- İsviçre - 29.975

        5

        TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARININ PROGRAMI

        Şampiyonlar Ligi

        Galatasaray - Manchester United FC (22.00)

        6

        Konferans Ligi

        Beşiktaş - Lugano (19:45)

        Spartak - Fenerbahçe (22:00)

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        Kamyonetle çarpışan otomobil alev alev yandı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kamyonetle çarpışan otomobil alev alev yandı: 1 ölü, 2 yaralı
        Mardin'de tüyler ürperten cinayet
        Mardin'de tüyler ürperten cinayet
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        "Oyuncular hazır, biz hazırız!"
        "Oyuncular hazır, biz hazırız!"
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        7 araç birbirine girdi
        7 araç birbirine girdi
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı