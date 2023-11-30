UEFA ülke puanı sıralaması! 30 Kasım 2023 UEFA ülke sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralaması bir kez daha gündem olmuş durumda. Dün akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında ağırladığı Manchester United ile 3-3 berabere kalmasının ardından gözler bugün Beşiktaş'ın Club Brugge ve Fenerbahçe'nin Nordsjaelland mücadelelerine çevrildi. İşte, söz konusu karşılaşmalara kısa bir süre kala UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu...
2023-2024 sezonu Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yoluna devam eden Türkiye, bu sezon şimdiye dek en çok puan toplayan ülkelerden biri durumunda. Bu sayede 4 sıra birden yükselen Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumunu derledik...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (30 KASIM 2023)
1- İngiltere - 94.428
2- İspanya - 80.864
3- İtalya - 77.426
4- Almanya - 75.481
5- Hollanda - 57.500
6- Fransa - 57.497
7- Portekiz - 50.482
8- Belçika - 42.800
9- TÜRKİYE - 35.350
10- İskoçya - 33.250
11- Avusturya - 31.400
12- İsviçre - 31.175
TEMSİLCİLERİMİZİN BU HAFTA MAÇLARININ SONUÇLARI VE PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi
29 Kasım Çarşamba: Galatasaray 3-3 Manchester United
Konferans Ligi
30 Kasım Perşembe: Beşiktaş - Club Brugge (20:45) Exxen