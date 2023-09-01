UEFA ülke puanı sıralaması değişti! 1 Eylül 2023 UEFA ülke sıralamasında Türkiye, İskoçya'yı da geçti!
UEFA ülke puanı sıralamasında heyecan git gide artmaya devam ediyor. Bu yıl ülkemizi temsil eden takımlarımızdan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde; Fenerbahçe ile Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterdi. Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden ve oldukça iyi bir sınav veren Adana Demirspor ise son saniyede kupaya veda etti. İşte, 1 Eylül 2023 Cuma günü tarihi itibariyle UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yükselişi hız kesmeden devam ediyor. 2023-2024 sezonuna 13. sırada başlayan ve şimdiye dek temsilcilerimizin çıktığı 24 maçta 19 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi almasıyla beraber sıralamada ciddi bir sıçrama yapan Türkiye'nin son durumuna ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (1 EYLÜL 2023)
1- İngiltere - 89.053
2- İspanya - 75.927
3- İtalya - 71.569
4- Almanya - 69.624
5- Hollanda - 54.000
6- Fransa - 52.247
7- Portekiz - 47.482
8- Belçika - 36.900
9- TÜRKİYE - 32.850
10- İskoçya - 31.650
11- Avusturya - 29.900
12- İsviçre - 28.775
TEMSİLCİLERİMİZİN PLAY-OFF MAÇLARI SONUÇLARI
Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu
Molde 2-3 Galatasaray - 23 Ağustos Çarşamba, saat 22:00
Galatasaray 2-1 Molde - 29 Ağustos Salı günü saat 22:00.
Sarı kırmızılı temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardı.
Konferans Ligi play-off eleme turu
24 Ağustos Perşembe saat 20:00 - Fenerbahçe 5-1 Twente
31 Ağustos Perşembe saat 20:00 - Twente 0-1 Fenerbahçe
Sarı lacivertli temsilcimiz Konferans Ligi'ne kalmayı başardı.
Konferans Ligi play-off eleme turu
24 Ağustos Perşembe - Dinamo Kiev 2-3 Beşiktaş
31 Ağustos Perşembe - Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev
Siyah beyazlı temsilcimiz Konferans Ligi'ne kalmayı başardı.
Konferans Ligi play-off eleme turu
24 Ağustos Perşembe - Genk 2-1 Adana Demirspor
31 Ağustos Perşembe - Adana Demirspor 1-0 Genk
Lacivert mavili temsilcimiz penaltılar sonucunda Konferans Ligi'ne veda etti.