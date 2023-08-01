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        Haberler Futbol UEFA ülke puanı sıralaması son durum: 1 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması son durum: UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var?

        Bu sezon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemeleri; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise Konferans Ligi elemelerinde ülkemizi temsil ediyor. 4 takımımız da bulundukları turnuvalarda gruplara kalma mücadelesi veriyor. İşte, hafta itibariyle ilk maçlarını oynamaya başlayan temsilcilerimizin aldıkları sonuçlar ve ülkemizi güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 09:28
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        Avrupa Kupaları'nda heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. İkinci ön eleme turunda yer alan takımlarımız bu hafta rövanş maçlarına çıkıyor. Söz konusu durum nedeniyle futbolseverler ülkemizin UEFA puan sıralamasındaki son durumunu merak ediyor. İşte, ilk maçlar itibariyle alınan sonuçlar, günün programı ve güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

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        TAKIMLARIMIZIN İLK HAFTA SONUÇLARI

        Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

        Zalgiris Vilinius 2-2 Galatasaray (Rövanş tarihi: 2 Ağustos Çarşamba)

        Konfrans Ligi 2. ön eleme turu

        Fenerbahçe 5-0 Zimbru (Rövanş tarihi: 1 Ağustos Salı)

        Beşiktaş 3-1 Tirana (Rövanş tarihi: 3 Ağustos Perşembe)

        1907 Cluj 1-1 Adana Demirspor (Rövanş tarihi: 3 Ağustos Perşembe)

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        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (1 AĞUSTOS 2023)

        1- İngiltere - 88.928

        2- İspanya - 75.927

        3- İtalya - 71.569

        4- Almanya - 69.552

        4

        5- Hollanda - 52.100

        6- Fransa - 51.914

        7- Portekiz - 46.649

        8- Belçika - 34.400

        5

        9- İskoçya - 30.450

        10- Avusturya - 28.600

        11- İsviçre - 27.775

        12- Sırbistan - 27.175

        13- TÜRKİYE - 26.600

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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