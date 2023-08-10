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        Haberler Futbol Süper Lig UEFA ülke puanı sıralaması güncel! 10 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması güncel! 10 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu hafta itibariyle başladı. Bu yıl söz konusu turnuvalarda ülkemizi temsil eden takımlarımızdan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; bugün play-off için ilk maçlarına çıkacaklar. İşte, 10 Ağustos 2023 Perşembe günü itibariyle güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 10:15
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        1

        Avrupa kupalarında yeni hafta heyecanında son güne girildi. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahne almasının ardından bugün de Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; 3. ön eleme turunda ilk maçlarına çıkacaklar. İşte, söz konusu maçlara kısa bir süre kala UEFA ülke puan sıralamasında son durum...

        2

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (10 AĞUSTOS 2023)

        1- İngiltere - 88.928

        2- İspanya - 75.927

        3- İtalya - 71.569

        4- Almanya - 69.552

        3

        5- Hollanda - 52.300

        6- Fransa - 51.914

        7- Portekiz - 46.816

        8- Belçika - 35.200

        4

        9- İskoçya - 30.650

        10- Avusturya - 29.000

        11- TÜRKİYE - 28.600

        12- İsviçre - 28.475

        13- Sırbistan - 27.175

        5

        TEMSİLCİLERİMİZİN 3. TUR MAÇLARI PROGRAMI

        Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

        8 Ağustos Salı, saat 22:00: Olimpija Ljubljana 0-3 Galatasaray

        Rövanş mücadelesi ise 15 Ağustos Salı günü saat 21:00'de Rams Park'ta oynanacak.

        6

        TEMSİLCİLERİMİZİN 3. TUR MAÇLARI PROGRAMI

        Konferans Ligi 3. ön eleme turu

        10 Ağustos Perşembe, saat 21:00: Fenerbahçe Maribor

        Rövanş mücadelesi ise 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.

        7

        TEMSİLCİLERİMİZİN 3. TUR MAÇLARI PROGRAMI

        Konferans Ligi 3. ön eleme turu

        10 Ağustos Perşembe, saat 20:00: Neftçi Bakü Beşiktaş

        Rövanş mücadelesi ise 17 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.

        8

        TEMSİLCİLERİMİZİN 3. TUR MAÇLARI PROGRAMI

        Konferans Ligi 3. ön eleme turu

        10 Ağustos Perşembe, saat 21:00: Adana Demirspor - Osijek

        Rövanş mücadelesi ise 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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