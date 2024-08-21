UEFA ülke puanı sıralaması 22 Ağustos 2024: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaştı. Zorlu mücadele nedeniyle UEFA ülke puanı sıralaması güncel durumu gündemdeki yerini aldı. Temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde aldığı her galibiyet ve beraberlik UEFA ülke puanı adına büyük önem teşkil ediyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?" İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri ve puanı...