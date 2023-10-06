UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum! 5 Ekim 2023 UEFA'da Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Futbol Haberleri

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum! 5 Ekim 2023 UEFA'da Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Futbol Haberleri

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Avrupa kupalarında bu kez sıra UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 2. hafta maçlarına geldi. Gün itibariyle Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında Lugano, Fenerbahçe ise deplasmanda Spartak Trnava karşısında 3 puan arayacak. İşte, zorlu mücadeleler öncesi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...