UEFA ülke puanı sıralaması son durum! 20 Eylül 2023 UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

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UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yükselişi hız kesmeden devam ediyor. 2023-2024 sezonuna 13. sırada başlayan ve şimdiye dek temsilcilerimizin çıktığı 24 maçta 19 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi almasıyla beraber sıralamada ciddi bir sıçrama yapan Türkiye'nin son durumuna ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...