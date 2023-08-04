UEFA ülke puanı sıralaması son durum! 4 Ağustos 2023 güncel UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var ve kaç sıra yükseldi? - Futbol Haberleri

UEFA ülke puanı sıralaması son durum! 4 Ağustos 2023 güncel UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var ve kaç sıra yükseldi? - Futbol Haberleri

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UEFA ülke puanı sıralaması bir kez daha gündem olmuş durumda. Bu sezon temsilcimizlerin şimdiye aldıkları olumlu sonuçlar sonrası futbolseveler; UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumuna ilişkin aramalar yapıyor. İşte, 3 Ağustos 2023 Perşembe günü itibariyle güncel liste...