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        Haberler Futbol UEFA ülke puanı sıralaması son durum güncel! 3 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var ve kaç sıra yükseldi? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada kaç puanı var? İşte son durum...

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; toplamda çıktıkları 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alarak sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptılar. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tur atlamalarının ardından gözler bugün Beşiktaş ve Adana Demirspor'a çevrildi. Peki, güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanı kaç oldu ve kaçıncı sıraya yükseldi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 11:14
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        1

        UEFA ülke puanı sıralaması bir kez daha gündem olmuş durumda. Bu sezon temsilcimizlerin şimdiye aldıkları olumlu sonuçlar sonrası futbolseveler; UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumuna ilişkin aramalar yapıyor. İşte, 3 Ağustos 2023 Perşembe günü itibariyle güncel liste...

        2

        TAKIMLARIMIZIN 2. TUR RÖVANŞ MAÇLARINDAKİ SONUÇLARI

        Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

        Galatasaray 1-0 Zalgiris Vilinius

        Konfrans Ligi 2. ön eleme turu

        Zimbru 0-4 Fenerbahçe

        Tirana - Beşiktaş (Mücadele bu akşam oynanacak. İlk maçı temsilcimiz 3-1 kazanmıştı)

        Adana Demirspor - 1907 Cluj (Mücadele bu akşam oynanacak. İlk maç 1-1 sonuçlanmıştı)

        3

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (3 AĞUSTOS 2023)

        1- İngiltere - 88.928

        2- İspanya - 75.927

        3- İtalya - 71.569

        4- Almanya - 69.552

        4

        5- Hollanda - 52.300

        6- Fransa - 51.914

        7- Portekiz - 46.816

        8- Belçika - 34.900

        5

        9- İskoçya - 30.450

        10- Avusturya - 28.800

        11- İsviçre - 28.075

        12- TÜRKİYE - 27.350

        13- Sırbistan - 27.175

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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