Ülke puanı için kritik gün! Türkiye UEFA ülke puanı güncel sıralaması!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Bu akşam ise Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor ülke puanı adına önemli maçlara çıkıyor. Temsilcilerimiz, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde aldığı her galibiyet ve beraberlik UEFA ülke puanında Türkiye'nin sıralamasını doğrudan etkiliyor. UEFA ülkeler sıralaması uluslararası organizasyonlarda, ülkelerin turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirleme açısından büyük önem taşır. İşte 22 Ağustos 2024 UEFA ülke puanı sıralaması...
UEFA ülke puanı sıralaması... Temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülke puanı adına önemli maçlara çıkıyor. Türkiye, geçtiğimiz sene ülkemizi Avrupa’da temsil eden takımlarımızın aldığı sonuçların ardından 9. basamağa kadar yükselmişti. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte UEFA ülke puanında son durum ve Türkiye'nin güncel sıralaması...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM
1- İNGİLTERE - 89.160
2-İTALYA - 79.106
3- İSPANYA - 73.989
4-ALMANYA - 71.660
5- FRANSA - 58.093
6- HOLLANDA - 54.566
7- PORTEKİZ - 49.916
8 - BELÇİKA - 43.600
9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.550
10- TÜRKİYE - 35.300
11- NORVEÇ 31.000
12- İSRAİL - 30.125
13 - AVUSTURYA - 29.300
14- DANİMARKA - 28.825
15- YUNANİSTAN - 750
TEMSİLCİLERİMİZİN OYNACAĞI MAÇLAR
Şampiyonlar Ligi play-off maçında Galatasaray, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’da Young Boys takımıyla karşılaştı.
Beşiktaş Avrupa Ligi’ne play-off turunda Lugano takımıyla 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30’da karşılaşıyor.
Konferans Ligi play-off maçında ise 22 Ağustos saat 22.00’de Gallen - Trabzonspor
saat 21.45’te St. Patricks ve Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.