UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 2 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor, kaç puanı var ve kaç sıra yükseldi? - Futbol Haberleri

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 2 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor, kaç puanı var ve kaç sıra yükseldi? - Futbol Haberleri

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Avrupa Kupaları'nda heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. İkinci ön eleme turunda yer alan takımlarımız bu hafta rövanş maçlarına çıkıyor. Söz konusu durum nedeniyle futbolseverler ülkemizin UEFA puan sıralamasındaki son durumunu merak ediyor. İşte, ilk maçlar itibariyle alınan sonuçlar, günün programı ve güncel UEFA ülke puanı sıralaması...