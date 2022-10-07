UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Avrupa'daki temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki üçüncü grup maçlarını oynarken Fenerbahçe galibiyet, Başakşehir beraberlik, Trabzonspor ve Sivasspor ise haftayı yenilgiyle kapadı. 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrasında rakiplerimizin de sonuçlarına göre UEFA'nın ülke puanı da değişti. İşte UEFA'nın ülke puanı sıralamasında son durum...