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UEFA Avrupa kupalarında heyecan sahanın yanı sıra ülke puanı sıralamasında da büyük bir heyecana sahne olmaya devam ediyor. Bu yıl ülkemizi söz konusu turnuvalarda temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş; bu hafta 2. grup maçlarına çıkacak. İşte, hem Türkiye'nin sıralamadaki son durumu hem de temsilcilerimizin maç programı...