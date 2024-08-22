UEFA ülke puanı sıralaması... Temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülke puanı adına önemli maçlara çıkıyor. Türkiye, geçtiğimiz sene ülkemizi Avrupa’da temsil eden takımlarımızın aldığı sonuçların ardından 9. basamağa kadar yükselmişti. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte UEFA ülke puanında son durum ve Türkiye'nin güncel sıralaması...