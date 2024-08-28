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        Haberler Spor Futbol Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi'ndeki rakibimiz İzlanda, aday kadrosunu açıkladı - Futbol Haberleri

        UEFA Uluslar B Ligi'ndeki rakibimiz İzlanda, aday kadrosunu açıkladı

        A Milli Futbol Takımı'nın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de karşılaşacağı İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 19:32 Güncelleme: 28.08.2024 - 19:32
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        İzlanda'nın aday kadrosu belli oldu!
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        2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de A Milli Futbol Takımı'nın konuk edeceği İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Age Hareide yönetimindeki İzlanda'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Kaleci: Elias Rafn Olafsson (Midtjylland), Hakon Rafn Valdimarsson (Brentford), Patrik Sigurdur Gunnarsson (Kortrijk)

        Defans: Alfons Sampsted (Birmingham), Valgeir Lunddal Fridriksson (Hacken), Gudlaugur Victor Palsson (Plymouth), Kolbeinn Birgir Finnsson (Utrecht), Sverrir Ingi Ingason (Panathinaikos), Hjörtur Hermannsson (Carrarese Calcio), Daniel Leo Gretarsson (Sonderjyske), Logi Tomasson (Stromsgodset)

        Orta saha: Johann Berg Gudmundsson (Al-Orobah), Arnor Sigurdsson (Blackburn Rovers), Gylfi Sigurdsson (Valur), Arnor Ingvi Traustason (Norrköping), Jon Dagur Torsteinsson (Hertha Berlin), Hakon Arnar Haraldsson (Lille), Willum Tor Willumsson (Birmingham), Stefan Teitur Tordarson (Preston), Mikael Egill Ellertsson (Venezia), Mikael Neville Anderson (Aarhus), Isak Bergmann Johannesson (Fortuna Düsseldorf)

        Forvet: Orri Steinn Oskarsson (Kopenhag), Andri Lucas Gudjohnsen (Gent)

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