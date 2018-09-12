UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'de bu gece A, B, C VE D liglerinde toplam 7 maç oynandı. 7 maçta 17 kez gol sesi çıktı.

Gecenin en dikkat çeken maçı, İspanya-Hırvatistan karşılaşmasıydı. İspanyollar, son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı 6-0 gibi farklı bir skorla devirerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynan karşılaşmada gol perdesini 24. dakikada Saul Niguez ile açan İspanya, 33. dakikada Marco Asensio ile skoru 2-0'a taşırken 35. dakikada ise Lovre Kalinic'in kendi kalesine attığı golle durum 3-0'a geldi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İlk yarıyı farklı bir şekilde geride kapatan Hırvatistan, ikinci yarıda da kalesini gole kapatamadı. Rakibine göz açtırmayan İspanya, 49. dakikada Rodrigo'nun golüyle 4-0'ı bulurken 57. dakikada sahneye çıkan isim Sergio Ramos oldu. Karşılaşmada son sözü Isco söyledi ve Real Madrid'li yıldızın 70. dakikadaki golüyle mücadele 6-0 sona erdi.

Uluslar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları ise şu şekilde:

İzlanda 0-3 Belçika (A Ligi)

Bosna Hersek 1-0 Avusturya (B Ligi)

Finlandiya 1-0 Estonya (C Ligi)

Macaristan 2-1 Yunanistan (C Ligi)

Moldova 0-0 Beyaz Rusya (D Ligi)

San Marino 0-3 Lüksemburg (D Ligi)

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