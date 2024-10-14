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        UEFA Uluslar Ligi’nde günün sonuçları!

        UEFA Uluslar Ligi, 3 farklı lig ve 4 grupta oynanan 8 karşılaşmayla devam etti. B Ligi Grup 3'te yer alan Avusturya, sahasında konuk ettiği Norveç'i 5-1'lik skorla farklı yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 00:22 Güncelleme: 14.10.2024 - 00:22
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        Uluslar Ligi'nde günün sonuçları!
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        UEFA Uluslar Ligi’nde bugün B, C ve D liglerinde toplam 8 karşılaşma oynandı.

        B Ligi Grup 3’te yer alan Avusturya, evinde Norveç ile karşı karşıya geldi.

        Karşılaşmanın büyük bölümünde rakibine üstünlük kuran Avusturya, sahadan 5-1’lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Avusturya, gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Norveç ise ilk mağlubiyetini almış oldu.

        UEFA Uluslar Ligi’nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

        B Ligi Grup 2:

        Finlandiya - İngiltere: 1-3

        Yunanistan - İrlanda Cumhuriyeti: 2-0

        B Ligi Grup 3:

        Kazakistan - Slovenya: 0-1

        Avusturya - Norveç: 5-1

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        C Ligi Grup 4:

        Ermenistan - Kuzey Makedonya: 0-2

        Faroe Adaları - Letonya: 1-1

        D Ligi Grup 1:

        Lihtenştayn - Cebelitarık: 0-0

        Malta - Moldova: 1-0

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