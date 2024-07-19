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        UEFA ve FIFA'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik

        FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 21:56 Güncelleme: 19.07.2024 - 21:56
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        UEFA ve FIFA'dan tebrik
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        TFF'den yapılan açıklamaya göre Infantino ve Ceferin, TFF'nin yeni başkanı seçilmesi dolayısıyla Hacıosmanoğlu'nu kutlayarak başarılar diledi.

        FIFA Başkanı Gianni Infantino, mesajında "Sevgili Başkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmeniz nedeniyle en sıcak selamlarımı ve en içten tebriklerimi iletiyorum. Bu güzel oyunun Türkiye'deki gelişiminde bilginiz, liderliğiniz, tutkunuz ve tecrübeniz şüphesiz önemli bir rol oynayacaktır. Ülke futbolunuzun potansiyeline inanıyorum, bu hedeflere ulaşmak için kişisel desteğime ve FIFA'nın yardımına güvenebilirsiniz. Sporumuzu, gelişimini ve tanıtımını tartışmak isterseniz FIFA'nın kapıları her zaman size açıktır. Ayrıca, icra kurulu üyelerinize tebriklerimi iletmek istiyorum. Türkiye'de futbolun geleceği için kalıcı miras bırakmak ve buna tanıklık etmek için sizlere ve ekibinize tüm zorluklara karşı iyi şans ve başarılar diliyorum. Sizinle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, başarı, sağlık ve esenlikler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        CEFERIN: TÜRKİYE, EURO 2024'TE HARİKA PERFORMANS GÖSTERDİ

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise "Sayın Başkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi kabul etmenizi diliyorum. Heyecan verici bir zamanda liderlik görevine adım atıyorsunuz. TFF örnek bir merkez oldu ve bugüne kadar futbolun gelişimi konusunda çok istikrarlı bir çalışma gerçekleştirdi. Türk Milli Takımı'nın EURO 2024'teki harika performansı da gelecek adına güzel şeylerin gerçekleşeceğinin kesin bir işareti. Sahada yüreklerini koyan oyuncuları izlemek herkes için büyük bir keyifti. Yeni başkanlık döneminize başlarken size en iyi dileklerimi sunuyorum. UEFA olarak her türlü yardım ve destek için yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum." mesajını gönderdi.

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