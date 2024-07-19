UEFA ve FIFA'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik

TFF'den yapılan açıklamaya göre Infantino ve Ceferin, TFF'nin yeni başkanı seçilmesi dolayısıyla Hacıosmanoğlu'nu kutlayarak başarılar diledi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, mesajında "Sevgili Başkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmeniz nedeniyle en sıcak selamlarımı ve en içten tebriklerimi iletiyorum. Bu güzel oyunun Türkiye'deki gelişiminde bilginiz, liderliğiniz, tutkunuz ve tecrübeniz şüphesiz önemli bir rol oynayacaktır. Ülke futbolunuzun potansiyeline inanıyorum, bu hedeflere ulaşmak için kişisel desteğime ve FIFA'nın yardımına güvenebilirsiniz. Sporumuzu, gelişimini ve tanıtımını tartışmak isterseniz FIFA'nın kapıları her zaman size açıktır. Ayrıca, icra kurulu üyelerinize tebriklerimi iletmek istiyorum. Türkiye'de futbolun geleceği için kalıcı miras bırakmak ve buna tanıklık etmek için sizlere ve ekibinize tüm zorluklara karşı iyi şans ve başarılar diliyorum. Sizinle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, başarı, sağlık ve esenlikler diliyorum." ifadelerine yer verdi.