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        UEFA, yılın oyuncusu adaylarını açıkladı!

        UEFA, 2022/2023 sezonu kapsamında yılın oyuncusu ve yılın teknik direktörü adaylarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 20:05
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        UEFA, yılın oyuncusu adaylarını açıkladı!
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        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklı ülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listeleri belli oldu.

        Yılın futbolcusu ödülü için Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, Paris Saint-Germain'den Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi ve Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne yarışacak.

        UEFA Yılın Erkek Teknik Direktörü ödülleri için ise Josep Guardiola (İspanya – Manchester City), Simone Inzaghi (İtalya – Inter) ve Luciano Spalletti (İtalya – Napoli) yarışacak.

        Ödüllerin sahipleri, 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde açıklanacak.

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