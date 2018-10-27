Uerdingen - Sportfreunde Lotte rakamlar

Almanya 3. Lig maçında Uerdingen ile Sportfreunde Lotte, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. Uerdingen 22 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Sportfreunde Lotte 13 puanda ve 15. sırada. Uerdingen, son 6 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Sportfreunde Lotte, son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 273 kodlu maçı oynayanlar; Uerdingen galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Sportfreunde Lotte galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Uerdingen önceki hafta Fortuna Düsseldorf II mücadelesinde 0-1 yenildi.

Sportfreunde Lotte ise Hennef 05 maçında 1-6 kazandı.

Uerdingen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Uerdingen, kendi sahasında 9 gol attı, 9 gol yedi.

Sportfreunde Lotte, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Sportfreunde Lotte, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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