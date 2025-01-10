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        Haberler Spor Basketbol UFAB 49: 52 - Beşiktaş: 64 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        UFAB 49: 52 - Beşiktaş: 64 | MAÇ SONUCU

        Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi UFAB 49'u 64-52 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 00:19 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:19
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        Beşiktaş deplasmanda avantajı kaptı!
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        Beşiktaş, Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi UFAB 49'u 64-52 mağlup etti.

        Angers şehrindeki Jean Bouin Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu ev sahibi ekip 17-9 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte Beşiktaş, 8 sayılık farkı kapatırken mücadelenin ikinci periyodu 30-30 eşitlikle sona erdi.

        Üçüncü periyodu 42-38 önde tamamlayan Beşiktaş, maçı da 64-52 kazanmayı başardı.

        Mücadelenin rövanşı 16 Ocak Perşembe günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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