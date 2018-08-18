Ufak Tefek Cinayetler'in yayınlanan son bölümünde izleyenler ekrana kilitledi. Sezon finalinde soruşturma tüm hızıyla devam ederken Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkmıştı. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. İşte dizi ile ilgili merak edilenler...

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat gibi isimlerin yer aldığı Star Tv'nin iddialı dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Ancak dizi yeni sezonuyla yakında Star'da başlayacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON FRAGMANI

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ