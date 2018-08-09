Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon fragmanı! Ufak Tefek Cinayetler ne zaman başlayacak?
Ufak Tefek Cinayetler, haziran ayında yayınlanan 32. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Heyecan dolu sezon finalinin ardından dizinin hayranları Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki dizinin başlangıç tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...
09.08.2018 - 15:01 | Güncelleme:
Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Pencereden düşenin kim olduğunun öğrenildiği sezon finalinin ardından yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizinin yeni sezonundan paylaşılan ilk fragman...
Heyecan ve entrika dolu sevilen dizi Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon tarihi belli oldu. Dizi yeni sezonuyla Eylül ayında Star'da TV' de olacak.
UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON FRAGMANI
SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.
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