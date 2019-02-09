İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Kartal'daki binanın çökmesiyle hayatını kaybeden 16 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm kurumların temsilcilerine hepsine şahsım adına şükranlarımı sunuyorum.

Buradaki kardeşlerimiz kışın soğuğuna denizin rüzgarına aldırmayarak, çalışarak Türkiye'nin kalkınma hamlesine öncülük ediyorlar. Sadece Tuzla bölgesindeki tersanelerde son 16 yılda iki bin geminin tamiri, onarımı gerçekleşmiştir. Tersanelerimizin bu seviyelere ulaşması ülkemiz ekonomisi adına çok çok önemlidir. İşçi kardeşlerimizin emekleri, elbette devletimizin de teşvik ve destekleriyle Türk gemicilik sanayi üzerindeki ölü toprağını silkeleyerek son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır.

Türkiye'nin savunma amaçlı projeler başta olmak üzere gemi inşa sektöründe kendinden söz ettirmeye başladı.

Ufuk korveti ülkemizin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Ufuk korveti Türkiye'nin denizlerdeki gören gözü, duyan kulağı olacaktır.

Bugün PKK terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyorsa bunun nedeni terörle mücadeleyi kendi imkanlarımızla sağlamamızdır. Kesintisizi operasyon stratejisine geçtik. Yeni stratejiyle güvenlik güçlerimiz yaz kış demeden 365 gün teröristlere nefes aldırmıyor. Teröristlerimizin sınırdan topraklarımıza geçmesini önledik. Kalekolları inşaat ettik. Güvenlik ve istihbarat birimlerimizi hem insan kaynağı hem de teknolojik olarak çok daha güçlü hale getirdik.

"EN UFAK ANLAŞMAZLIKTA SİLAH ANLAŞMALARINI GÜNDEME TAŞIYORLAR"

Bugün bile müttefiklerimizle yaşadığımız en ufak bir anlaşmazlıkta silah alım anlaşmalarını gündeme taşıdıklarını görüyoruz. Bölgemizdeki despotları silah ve mühimmata boğanlar konu ülkemiz olunca kırk dereden su getiriyor. Dünyanın en eli kanlı teröristlerine silah verenler, mesele Türkiye olunca engeller çıkarıyorlar. DEAŞ'dan PKK'ya kadar Müslümanların kanını döken bütün terör örgütlerinin elinde batılı ülkeler mahreçli silahlar var. Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten YPG'nin elinde müttefiklerimizin bombaları, silahları var. Türkiye'nin eli kolu bağlı şekilde beklemesi mümkün değildir. Tarih ders almayanlar için tekerrür eder. Türkiye'nin milli güvenliğini başka bir ülkeye devretmesi mümkün değildir.

TANK PALET FABRİKASININ DEVRİ SÖZ KONUSU DEĞİL

CHP Genel Başkanı yaptığımız onca açıklamaya rağmen bu tank palet fabrikamızın yabancılara satıldığını savunuyor. Tank palet fabrikasının satılması yani mülkiyetinin devri asla söz konusu değildir. Fabrika devlete aittir. Fabrikada çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında da hiçbir gerileme yaşanmayacaktır.

Arazideki her türlü taşınmazın mülkiyeti devlete aittir. Alımı yapan firma; yüzde 50'si Katar, yüzde 50'si Türkiye ortaklığı olan bir firmadır. 40-50 milyon dolarlık yatırım yapılmak suretiyle bu fabrika elden geçirilecektir. Fabrikayı çok daha güçlü ve verimli hale getireceklerdir."

Olmadık iftiralarla milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlar en büyük zararı Türk savunma sanayiine veriyor.