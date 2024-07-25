Ufuk Özkan sevgilisini sildi
Geçtiğimiz yıl kasım ayında Sibel Osmanoğlu ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ufuk Özkan, sevgilisini sosyal medya hesaplarından sildi
Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle geçtiğimiz yıl zor bir dönem atlatmıştı. Karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu, hastalığının ortaya çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınmış ve daha sonra da sağlığına kavuşmuştu.
2005'te evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022'de boşanan Ufuk Özkan, yeni bir aşka yelken açmıştı.
Ünlü oyuncu, Sibel Osmanoğlu ile birlikte olduğunu bu fotoğrafla ilan etmişti.