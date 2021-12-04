Ufuk Sarıca, Galatasaray galibiyetini değerlendirdi

Sarıca, yaptığı açıklamada, son 3-4 haftanın en formda ekiplerinden olan Galatasaray Nef'i verdiği mücadeleden dolayı tebrik etti. Ortalama 91 sayıyla oynayan rakiplerini 67 sayıda tuttuklarını hatırlatan Sarıca, "Bizim için maçın kilidi skoru aşağı çekmekti. Maça çok tutuk başladık. Özellikle ilk periyot biraz ritmimiz düşüktü. Bu ritimden etkilenen oyuncularımız var, onları tekrar forma sokmak istiyoruz. Bütün sezon zaten üst düzey formda gitmeyecek, ufak tefek düşüşlerin olması normal. Ancak özellikle ikinci periyot oyunu tamamen çevirip, bundan sonra da oyunun hakimiyetini rakibimize kaptırmadık." ifadelerini kullandı.

Sarıca, son 3 maçın aksine ribauntlarda üstünlük kurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir mücadeleyle önemli bir kazanım elde ettik. Sporda mağlubiyetler de oluyor ama buna izin vermediğimiz için bütün oyuncularımı kutluyorum. Artık Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız. Şunu da söylemek istiyorum artık normalleşmeye başladık, salonlar da doluyor. Bizim seyirciyle maç oynamaya, hakemlerin de seyirciyle maç yönetmeye yeniden alışması lazım. Yaklaşık 1,5 senede alışkanlıklarımızı kaybettik. Maçın sonunda arka arkaya çalınan fauller bence bu maçın sertliğine uygun değildi. Cezaların aynı hareketlere aynı şekilde olması lazım. Biz de daha iyi oynayacağımıza inanıyoruz. Artık pazartesi gününe hazırlanıp, konsantre olmalıyız."

Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında 6 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Hapoel Bank Yahav Kudüs'ü konuk edecek.