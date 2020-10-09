Uganda, 58. bağımsızlık yılını ekonomik sorunların gölgesinde kutladı

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede geniş kapsamlı bir program düzenlenmezken, Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin katılımıyla küçük bir anma töreni yapıldı.

Bağımsızlığından itibaren askeri darbelerin yaşandığı ülkede 1986'da yeni bir darbeyle görevi devralan Museveni, iktidar koltuğunu hala koruyor.

Ugandalı yazar Saraha Akello, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin 1962'de bağımsızlığını kazandığını ancak 58. bağımsızlık yılını ülke olarak ekonomik sıkıntılar içerisinde kutladıklarını dile getirdi.

Akello, "Bugün kutlanması gereken birçok şey var ancak insanlar aç yatağa gidiyor. Yolsuzluk haberleri, her gün basına yansıyor ve 10 milyondan fazla Ugandalı hala bir eve sahip değil." dedi.

- 34 yıldır aynı kişi ülkeyi yönetiyor

Araştırmacı yazar Mwalimu Tahakabar ise iktidarın 34 yıldır ülkeyi yönettiğini ve kutlanacak çok fazla bir şeyin olmadığını belirtti.

Tahakabar, "Yeni sömürgecilik burada, diktatörlük burada, bağımsızlığı ne diye kutlayalım?" ifadesini kullandı.