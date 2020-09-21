Uganda'da hava ve kara sınırları 6 ay sonra yeniden açıldı

AA

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede Kovid-19'a karşı uygulanan tedbirleri hafifletmeye başladıklarını belirtti.

Museveni, ülkede mart ayında kapatılan hava ve kara sınırlarının sıkı tedbirler altında yeniden faaliyete açıldığını kaydetti.

Ülkeye gelecek tüm yolcuların girişte son 72 saat içerisinde yapılmış negatif Kovid-19 test sonucu gösteren belge ibraz etmesi gerektiğini aktaran Museveni, "Bu kişilerin evlerine gitmelerine izin verilecek ancak Sağlık Bakanlığı tarafından temas takibi yapılacak." dedi.

Museveni, ülkede ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için eğitimin gelecek ay kısmen başlayacağını belirterek, ibadethanelerin de standart prosedüre uygun şekilde açılması gerektiğini söyledi.

Uganda Sağlık Bakanlığı son verilerine göre, salgının başından bu yana ülkede 6 bin 287 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüse yakalanan 63 kişi hayatını kaybederken 2 bin 616 kişi iyileşti.

-bashal