Uganda'da seçimden önce tırmanan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi

AA

Polis sözcüsü Fred Enanga, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaylarla ilgili 839 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Enanga, "Kampala ve diğer şehirlerdeki ayaklanmalarda ölü sayısı 45'e yükseldi." ifadesini kullandı.

Olaylara ilişkin soruşturmanın devam ettiğini aktaran Enanga, gözaltına alınan kişi sayısının artabileceği bilgisini paylaştı.

Polis, şiddet olaylarından ve ölümlerden protestocuları sorumlu tutarken, Ugandalı aktivistler ise göstericilerin polis kurşunuyla öldüğünü ileri sürdü.

Uganda polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seçim çalışmalarına 200 kişiden az olması kaydıyla izin verildiği ancak Kyagulanyi'nin propaganda faaliyetlerini daha fazla kişiyle yaptığı için çarşamba günü gözaltına alındığı bilgisini paylaşmıştı.

Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından, 4 başkan adayı seçim kampanyasına ara vermişti.

- Seçimde 11 aday yarışacak

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

Bobi Wine olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, 1986'dan beri iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Kyagulanyi, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi, seçim öncesi muhalifleri polis zoruyla sindirmeye çalışmakla suçluyor.

34 yıldır iktidarda bulunan Museveni de seçimlerde yeniden aday oldu. 1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.